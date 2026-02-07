249 пользователям криптобиржи Bithumb «подарили» по 2,5 тыс биткоинов

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb ошибочно отправила участникам промоакции 620 тыс. биткоинов. Практически все цифровые активы получилось вернуть быстро, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на агентство Yonhap.

Инцидент случился вечером 6 февраля. 249 людям отправили на счета примерно по две с половиной тыс. биткоинов каждому. Причина в технических неполадках, которые возникли во время начисления вознаграждений.

После обнаружения инцидента биржа на время поставила на паузу операции по затронутым профилям. Затем она начала возвращать цифровые активы.

По информации компании, получилось вернуть 618,2 тыс. биткоинов. Также были компенсированы 93% из тех монет, которые пользователи уже продали. Еще предстоит вернуть 125 BTC.

Инцидент произошел из-за человеческого фактора. Работник должен был указать выплату в корейских вонах, но сделал это в биткоинах.

