Криптосервис Payeer получил рекордный штраф за нарушение антироссийских санкций

Литовская финансовая разведка оштрафовала криптосервис Payeer на 9,3 млн евро за несоблюдение антироссийских санкций. Штраф стал рекордным для платежного сервиса, сообщает РБК .

Криптосервис предлагал российским физлицам и компаниям услуги криптокошельков и возможность покупать криптовалюту с помощью банковских переводов в рублях из кредитных организаций, которые находятся под санкциями Евросоюза.

Payeer была зарегистрирована в Литве в 2022 году по причине отзыва лицензии у платежного сервиса в Эстонии. По данным Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT), за 1,5 года услугами криптосервиса воспользовались около 213 тыс. человек, а его выручка составила 164 млн евро.

Ранее стало известно, что несколько крупных компаний собираются разблокировать криптовалюту на общую сумму в 350 млн долларов. Так, компания Worldcoin (WLD) собирается разблокировать свою новую криптовалюту на сумму почти в 13 млн долларов.