Компании разблокируют криптовалюту на 350 млн долларов в июле

По данным The Block, несколько крупных компаний собираются разблокировать криптовалюту на общую сумму в 350 млн долларов, сообщает РБК .

Среди компаний, которые планируют разблокировать цифровые деньги, есть Worldcoin, Arbitrum, StarkNet.

Самый крупный объем выхода новых токенов на рынок состоится у Worldcoin (WLD). Компания собирается разблокировать свою новую криптовалюту на сумму почти в 13 млн долларов.

Worldcoin сделает это уже 24 июля. Кроме того, компания уже проводит разблокировку фиксированного объема токенов WLD с 2023 года — на сумму 6,7 млн долларов ежедневно. Она планирует увеличить темпы этого процесса вдвое.

Также 16 июля ожидается разблокировка монет у Arbitrum на сумму 64 млн долларов.

Когда компании выводят свои криптовалюты на рынок, они могут сделать только ограниченное предложение, благодаря чему не создается дополнительное давление на цену виртуальной монеты. Активы команды оказываются заблокированными на неопределенный период, а разблокируют их согласно графику токеномики.