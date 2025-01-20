Криптопроект Трампа за сутки купил Ethereum почти на 100 млн долларов

Как утверждает Dесrypt, 19 января WLFI приобрела 14 403 ETH по средней цене около 3,3 тыс. долларов. Таким образом, платформе стало принадлежать 28 612 ETH.

По данным Arkham Intelligence, к 12:20 мск эта сумма увеличилась до 41 641 ETH (около 141 млн долларов). Исходя из этих данных, всего за сутки криптопроект Трампов приобрел около 27,4 тыс. ETH на сумму около 93 млн долларов.

Эрик Трамп отметил, что это не последние покупки. Он заявил, что в скором времени стоит ожидать новых событий, связанных с WLFI.

Платформа приобрела ETH после того, как команда избранного президента США Дональда Трампа запустила два мемкоина подряд на блокчейне Solana. Общие запасы криптовалют на кошельке WLFI составляют более 312 млн долларов.