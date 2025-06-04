сегодня в 10:14

Крепкий рубль может привести к увеличению планов Минфина по выпуску ОФЗ

Благодаря устойчивому курсу рубля Минфин РФ может увеличить планы по выпуску суверенных облигаций на 13–17%. Об этом заявили эксперты компании «Эйлер аналитические технологии» Виталий Наумов и Максим Коровин, сообщает газета «Ведомости» .

По данным ЦБ на 3 июня, в 2025 году средний курс доллара составил 87,85 руб. С января американская валюта подешевела на 22,5% до 78,85 руб.

Вместе с этим в конце апреля правительство понизило прогноз экспортной цены российской нефти на 13,7 доллара, до 56 доллара за баррель. Оценка по нефтегазовым доходам снизилась с 10,9 трлн руб. до 8,3 трлн руб.

План Минфина по выпуску облигаций федерального займа (ОФЗ) остался прежним, составив 4,78 трлн руб. Прогноз по курсу доллара был понижен на 2,2 руб. до 94,3 руб.

Бюджетное правило гласит, что отклонение курса рубля от прогнозного на размер нефтегазовых доходов бюджета нужно компенсировать изменениями в планах по выпуску ОФЗ. В данном случае Минфин, опираясь на крепкий курс рубля, может увеличить их на 620–810 млрд руб.

На данный момент ведомство выполнило годовой план на 34,5%, выпустив облигаций на 1,65 трлн руб.

Ранее стало известно, что российский бизнес поддержал корпоративные пенсионные программы. Налоговые льготы станут стимулом для пенсий работодателей с 2026 года.