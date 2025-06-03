Налоговые льготы станут стимулом для пенсий работодателей с 2026 года

Президент НАПФ Сергей Беляков в интервью «Известиям» подтвердил, что бизнес-сообщество поддерживает идею включения пенсионных накоплений в трудовые договоры при условии получения налоговых преференций.

Минфин совместно с ЦБ и РСПП разработал механизм, позволяющий компаниям освобождать от налога на прибыль средства, направляемые на программы долгосрочных сбережений сотрудников. «Речь идет о квазиобязательных программах, где инициатива исходит от бизнеса, но получает государственную поддержку через налоговые льготы и законодательные решения», — пояснил Беляков.

Пилотные проекты могут быть запущены уже в 2025 году, а с 2026 года система заработает в полноценном режиме. Особый интерес к программе проявляют компании с высокой долей «белой» зарплаты, для которых налоговые льготы станут дополнительным стимулом.

Эксперты отмечают, что подобные схемы успешно работают в международной практике, формируя у сотрудников дополнительную пенсионную подушку безопасности. В России реализация этой инициативы позволит создать трехкомпонентную пенсионную систему: государственная пенсия + корпоративные накопления + индивидуальные сбережения.