КПРФ предложила снизить пошлины на импортные БАДы и витамины

Депутаты КПРФ попросили правительство снизить пошлины на витамины и биологически активные добавки без российских аналогов, сообщает Газета.ru .

Фракция КПРФ направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Депутаты предложили снизить ввозную пошлину на витамины и биологически активные добавки, которые не производят в России. По их данным, спрос на эту продукцию растет вместе с ценами.

«Есть риск возникновения дефицита по некоторым позициям потому, что пошлина в 35% делает поставки экономически невыгодными для многих поставщиков», — предупредил депутат Куринный.

По его словам, сокращение конкуренции может привести к росту цен на отечественную продукцию. Это затронет в том числе людей со средним и низким достатком и пенсионеров. Вместо заградительных пошлин депутат предложил создавать условия для размещения производств в России.

В конце сентября правительство утвердило пошлину в 35% на биологически активные добавки из государств, проводящих недружественную политику в отношении России.

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