Котяков: 57% ветеранов СВО уже трудоустроены в России

В настоящее время в России работу имеют уже 57% вернувшихся участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антона Котякова, пишет ТАСС .

По словам министра, этот показатель недостаточный и указывает, что необходимо его повышать. На данный момент часть ветеранов проходит реабилитацию или переобучение, но есть и те, кто пока не получил должного внимания от центров занятости.

Для решения этой проблемы Минтруд активно сотрудничает с фондом «Защитники Отечества» и Социальным фондом, чтобы охватить всех ветеранов СВО и предложить им персонализированную помощь в трудоустройстве.

Котяков также заявил, что трудоустройство участников СВО является основным приоритетом для ведомства. По его словам, возвращающиеся военнослужащие сталкиваются с различными жизненными обстоятельствами, и правительство предусмотрело соответствующие гарантии в законодательстве.

Как отметил глава Минтруда, для тех, кто хочет вернуться на прежнее место работы, внесены необходимые изменения в Трудовой кодекс и нормативно-правовую базу, обеспечивающие сохранение рабочего места. Министерство продолжает совершенствовать законодательство с учетом потребностей участников СВО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.