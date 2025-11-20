Корпоративный кредитный портфель Сбера, сформированный с использованием AI-технологий, достиг 5 трлн рублей

Портфель кредитов, выданных клиентам среднего, крупного и крупнейшего бизнеса с применением искусственного интеллекта, достиг 5 трлн рублей. Об этом на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин отметил, что Сбером в корпоративном сегменте запущен «Цифровой кредитный процесс», который основан на автономной системе принятия решений с использованием искусственного интеллекта.

«Мы научились рассчитывать и одобрять онлайн кредитные предложения нашим действующим и будущим клиентам. На сегодняшний день 96% корпоративных клиентов, пользующихся услугами кредитования, получили индивидуальные кредитные предложения, а более 90% решений по операциям оборотного кредитования принимаются с помощью AI-моделей», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он добавил, что искусственный интеллект — это новый стандарт кредитования, который позволяет предлагать бизнесу персонализированные финансовые решения в режиме онлайн, экономя время клиентов.

«Мы создаем по-настоящему человекоцентричный сервис, где сложные процессы становятся простыми и прозрачными благодаря AI. В ноябре впервые в корпоративном кредитовании клиенту среднего бизнеса Сбером был выдан полностью „автономный“ кредит без участия сотрудника на всех этапах — от формирования предложения до выдачи денежных средств на расчетный счет. Наша следующая цель — в 2026 году проводить каждую вторую новую сделку для сегментов средний, крупный и крупнейший бизнес автономно», — уточнил Ведяхин.