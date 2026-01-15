Контрафакт в Сети: угроза для вашего кошелька и здоровья

Контрафакт — не просто товар более низкого качества, чем оригинал, а настоящий риск для покупателя. Как избежать некачественных покупок в Сети и к чему они могут привести покупателя, РИАМО рассказала юрист и специалист по правовой защите продавцов на маркетплейсах Екатерина Мельникова.

Откуда берется контрафакт, и чем он опасен

Контрафакт часто появляется на онлайн-площадках с недостаточным уровнем проверки продавцов и товаров. Некоторые зарубежные или местные производители, не имея лицензий, выпускают продукцию без сертификации или покупают ее у непроверенных оптовиков. Другая категория продавцов контрафакта — мошенники, которые используют поддельные документы по товарам, чтобы обмануть систему защиты.

«Чаще всего покупатели сталкиваются с подделками самых популярных и ходовых товаров — например, известных брендов одежды или техники. В отличие от оригинальных вещей поддельные товары могут не пройти сертификацию. Проще говоря, за условиями, в которых их произвели, не следят. Поэтому такие товары могут «аукнуться» не только более дешевыми материалами, а настоящими проблемами с производительностью», — объясняет юрист.

Так, технику без сертификации могут собирать из разных комплектующих, которые приобрели по принципу «где дешевле, там и берем». В итоге такая техника в принципе обладает характеристиками, отличающимися от спецификаций оригинального товара. Например, у смартфона может быть ниже емкость аккумулятора или разрешение экрана, а у ноутбука — не такой быстрый накопитель, говорит эксперт.

По ее словам, есть и другая существенная опасность — некачественные аккумуляторы, зарядные устройства или бытовые приборы могут взорваться, стать причиной пожара или поражения электрическим током. Загадкой остается и срок службы таких устройств — гарантия от производителя, которая есть у сертифицированных гаджетов, на них не распространяется.

«Подделки в других категориях товаров вроде бытовой химии или косметики могут вести к еще более серьезным последствиям для здоровья. Ведь без сертификации и проверки никто не знает, какие именно компоненты использовал производитель и не были ли нарушены условия хранения товара. В результате покупатель может столкнуться с последствиями разного масштаба — от аллергии до отравления или химического ожога», — предупреждает Мельникова.

Как избежать подделки в Сети

Главное правило — приобретать товары только на проверенных площадках, которые имеют соответствующее системы защиты, проверяющие каждый заказ от момента создания до отправки. В их основе — анализ огромных массивов данных. Они постоянно обновляются благодаря внутренней экспертизе и опыту рынка, говорит эксперт.

У маркетплейсов есть и другие способы минимизировать количество возможных контрафактных товаров, например, специальные сервисы. Может помочь также проверка сертификатов, которые всегда можно запросить у онлайн-продавца.

«Как правило оригинальные товары прошли сертификацию и обладают документами по соответствию, которые можно сверить на официальных сайтах производителей. Если магазин отказывается предоставить сертификаты, это может быть тревожным сигналом», — обращает внимание Мельникова.

Чтобы защитить себя, стоит также внимательно проверить адрес сайта. Ведь часто злоумышленники, продающие поддельные товары, создают отдельные доменные имена, близкие к оригинальным. Не стоит также указывать данные банковских карт на сайтах, которые вызывают подозрение, добавляет юрист.

