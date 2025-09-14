Конфискация замороженных активов РФ может обойтись Западу в 285 млрд долларов

Конфискация замороженных российских активов может обернуться для западных стран потерями в размере не менее 285 млрд долларов, сообщает РИА Новости .

В странах G7 и Евросоюза обсуждается план использования доходов от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на сумму 50 млрд долларов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале сентября предложила создать новый «репарационный кредит» на эти средства. Однако некоторые западные политики высказывают идею прямой конфискации активов в пользу Украины. В ответ Москва предупредила ЕС о готовности принять зеркальные меры.

По национальным статистическим данным стран ЕС, на конец 2023 года суммарный объем прямых инвестиций из Евросоюза, государств G7, Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику достиг 285 млрд долларов. Однако с учетом ограничений на вывод средств недружественными резидентами, реальная сумма инвестиций может быть значительно выше. Официальные данные о сумме заблокированных средств на счетах типа «С» не раскрываются.

Ранее стало известно, что Евросоюз сделал официальное заявление о продлении санкций против России еще на полгода. Антироссийские ограничения будут актуальными до 15 марта следующего года включительно.