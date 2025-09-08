Компания PepsiCo перестала выпускать легендарный квас «Русский дар»

Традиционно летний напиток — квас «Русский дар» — исчезнет с полок магазинов в связи с решением компании PepsiCo прекратить его производство. Остановить изготовление напитка решили из-за низких продаж в связи с погодой в мае и июне 2025 года, сообщает «Москва 24» .

Из-за необычайно холодной погоды в мае и июне 2025 года компания PepsiCo решила прекратить производство своего кваса «Русский дар», который был популярен среди россиян с 2010 года.

Продажи этого традиционного летнего напитка резко упали из-за рекордно низких температур. Тенденция отказа от производства кваса наблюдается и у других крупных компаний, которые постепенно уходят с этого рынка из-за падения потребительского спроса.

В результате ассортимент данного напитка, ассоциирующегося у многих со вкусом детства, заметно сокращается на магазинных полках.