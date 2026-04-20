Компания из Дубны запустила производство МЭМС для датчиков газа

Компания «С-Компонент Дубна» разработала и вывела на рынок микроэлектромеханические системы для датчиков газа на площадке ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье. Производство полностью локализовано в регионе, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «С-Компонент Дубна» создала микроэлектромеханические системы (МЭМС), которые служат базовой платформой для различных датчиков. Разработка не уступает мировым аналогам по надежности, энергопотреблению и чувствительности. Решения применяются в промышленной автоматизации, для контроля атмосферы в шахтах, в быту — для датчиков утечки газа, а также в научных исследованиях.

«Платформы для датчиков полностью разработаны нами. Запатентованы. Сами датчики делают наши партнеры — в основном это известные институты, такие как МГУ, МФТИ, ИОНХ и другие. Мы готовы масштабировать производство — в течение нескольких месяцев завод сможет выпускать сотни тысяч МЭМС для компаний, которые создают сами датчики», — сказал генеральный директор ООО «С-Компонент Дубна» Олег Куль.

Принцип работы МЭМС основан на нагревании специального катализатора до 450 градусов и измерении его электрических параметров. При появлении в атмосфере газа-аналита сопротивление катализатора меняется, что позволяет определить концентрацию вещества с чувствительностью до одной миллионной доли.

Инвестиции компании в проект на территории ОЭЗ превысили 245 млн рублей, из них около 20 млн рублей направлены на разработку платформы для датчиков газа.

«Именно такой подход бизнеса обеспечит технологический суверенитет страны», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.