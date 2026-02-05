Компания «Фонтан» из Орехово-Зуева получит 150 млн руб на модернизацию производства

Фонд развития промышленности Московской области одобрил льготный заем в размере 150 млн рублей для компании «Фонтан» из Орехово-Зуевского округа на обновление производства безалкогольных напитков, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд развития промышленности Московской области предоставит компании «Фонтан» льготный заем на сумму 150 млн рублей для модернизации линии розлива и упаковки кваса. Общий объем инвестиций в проект составит около 195 млн рублей.

Как сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, средства пойдут на приобретение, монтаж и наладку современного технологического оборудования. Благодаря этому компания сможет ежегодно производить более 3,5 млн литров кваса. Реализация проекта запланирована на текущий год.

Компания «Фонтан» работает с 2014 года и расположена в городском округе Орехово-Зуево. Предприятие выпускает пищевые продукты, включая хумус, а также безалкогольные напитки, в том числе квас.

В министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области напомнили, что поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.