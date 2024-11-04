«Коммерсант»: стоимость нефти Brent выросла выше 75 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на международной бирже ICE увеличилась на 2,71%. Она достигла цены 75,08 долларов за баррель, сообщает « Коммерсант ».

Стоимость превысила отметку 75 долларов за баррель в первый раз с 25 октября.

Фьючерс на «черное золото» марки WTI, которое будет поставлено в декабре, увеличился в цене на 2,85%. Он торгуется на уровне 71,47 долларов за баррель.

Ранее газета Le Monde сообщала, что санкции Запада против РФ ежедневно становятся менее эффективными. Если их ужесточить, это может подорвать мировую экономику.