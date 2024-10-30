Le Monde увидела в санкциях против нефти из РФ угрозу мировой экономике

Французская газета Le Monde считает, что санкции стран Запада на нефть из РФ с каждым днем теряют эффективность, а их усиление способно подорвать экономику мира. Об этом сообщает РБК .

Евросоюз ранее ввел 14 пакетов санкций в отношении России, а также установил потолок цен на нефть из РФ в размере 60 долларов за баррель. Ряд аналитиков высказывал мнение, что рестрикции начнут бить по доходам страны в долгосрочной перспективе. Но в газете отметили, что в реальности воздействие санкций уменьшается с каждым днем.

Как напомнили в Le Monde, мировая экономика на сегодняшний день сильно зависит от нефти, одним из основных производителей является РФ. Перебои в поставках, теоретически вызванные усилением антироссийских рестрикций, привели бы к резкому росту стоимости черного золота, что могло бы спровоцировать повышение стоимости удобрений и сельхозпродукции. В итоге такая ситуация приведет к подорожанию продуктов питания.

Как рассказал гендиректор компании ClearView Energy Partners Кевин Бук (США), введенные антироссийские санкции могли сработать в то время, когда большинство компаний, специализирующихся на страховании нефтяного транспорта, располагались в западных странах. Но это уже не так.