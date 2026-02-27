«Коммерсант»: планы властей увеличить потребление рыбы далеки от исполнения

Планы властей увеличить потребление рыбы до 28 кг на человека в год пока далеки от реализации. В прошлом году показатель составил 24 кг — это на 2,4% меньше, чем за год до этого, сообщает «Коммерсант» .

Эксперты уверены, в ближайшее время ситуация не поменяется. Рыбопромышленникам выгоднее отправлять улов на экспорт. У бизнеса нет мотивации развивать это направление.

Продажи рыбной продукции в натуральном выражении снизились на 1%. Самый большой спад наблюдался в сегменте замороженной и охлажденной рыбы. В том числе упал интерес к слабосоленой и копченой рыбе.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан объяснил, почему продолжается удорожание рыбы. Он также отметил, что населению придется адаптироваться к изменениям.

