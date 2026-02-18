Эксперт Кырлан о переходе рыбы в товары для богатых: придется адаптироваться

В 2026 году в Тюменской области продолжится удорожание рыбы и продукции из морепродуктов. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан прокомментировал ситуацию, объяснил, почему так происходит, и заявил, что населению придется адаптироваться, сообщает «ФедералПресс» .

По словам Кырлана, по благоприятному прогнозу цены на рыбу увеличатся на 4–7%, однако пессимистичный вариант допускает их взлет до 15%. Для сравнения: по результатам минувшего года рост цен на эту категорию товаров достиг 10,1%.

«Текущая динамика стоимости рыбы и морепродуктов в Тюменской области и автономных округах отражает комплексный экономический процесс. Наблюдаемый рост цен в течение 2025 года имеет под собой ряд фундаментальных причин. Основной фактор заключается в существенном увеличении логистических издержек. Транспортировка продукции из ключевых рыбодобывающих регионов Дальнего Востока и Мурманска требует значительных затрат на топливо и содержание специализированного рефрижераторного парка. Расходы перевозчиков за последний год выросли из-за повышения тарифов на обслуживание техники и дефицита квалифицированных водителей», — сказал Кырлан.

Еще один существенный момент — это повышение затрат на непосредственную добычу и обработку сырья. Предприятия рыбной отрасли отмечают рост стоимости ремонта судов и приобретения импортных комплектующих для технологического оснащения. Даже учитывая значительную степень локализации, многие элементы холодильных установок и систем навигации по-прежнему закупаются за рубежом. Колебания курсов валют оказывают прямое влияние на окончательную цену запчастей и необходимых материалов.

Что касается перспектив на 2026 год, вероятно сохранение общей тенденции к подорожанию, однако темпы могут быть менее выраженными. Ожидается, что рынок начнет приходить к равновесию после активного роста предыдущего периода. В годовом выражении инфляция в данном сегменте, при условии отсутствия новых макроэкономических шоков, может составить 8–9%. Многое будет определяться итогами лососевой путины и мерами государственной поддержки, направленными на субсидирование железнодорожных перевозок рыбной продукции в центральные и западные части России.

