Производитель косметики из Подмосковья получил шесть премий в 2025 году

Компания ESTILAB из особой экономической зоны «Дубна» в 2025 году получила шесть отраслевых наград за бренды ICON SKIN и DE_CODE, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Флагманский бренд ICON SKIN стал лауреатом трех премий — «Моя косметика», «ЯПокупаю Beauty» и «Beauty Insider». Кроме того, бренд победил в People’s Choice Awards 2025 в номинации «Бренд-запуск Десятилетия». Победителя в этой категории определяли по итогам открытого голосования потребителей без участия профессионального жюри.

Бренд DE_CODE, запущенный в 2024 году, также получил признание отрасли. Он стал лауреатом премии «Моя косметика» и одержал двойную победу в конкурсе «Знай наших» в номинациях «Потребительские товары» и «Экспортный потенциал».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.