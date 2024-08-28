«Коммерсант»: банки ОАЭ больше не дают России оплачивать китайскую электронику

В последний месяц лета банки из ОАЭ перестали проводить платежи российских компаний за создаваемую в Китае электронику и компоненты для устройств. Об этом сообщает « Коммерсант », опросивший участников рынка.

До недавних пор банки Объединенных Арабских Эмиратов были одними из немногих финансовых учреждений в мире, которые позволяли российским импортерам оплачивать китайскую электронику с помощью международных переводов. Однако из-за угрозы попадания финансовых учреждений под вторичные санкции эта цепочка поставок пострадала.

Отказывать в оплате китайских товаров российским компаниям начали банки преимущественно из Дубая. Через все финучреждения ОАЭ РФ ранее покупала около 20% ноутбуков и 30% товаров из других категорий.

Ранее 13 банков Кыргызстана приостановили переводы в Россию из-за угрозы вторичных санкций. Финансовые учреждения страны перестали сотрудничать в том числе с Т-банком, МТС Банком и Сбером.