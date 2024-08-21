13 банков Кыргызстана приостановили переводы в Россию из-за санкций

сегодня в 13:59

Некоторые банки в Кыргызстане объявили о приостановке переводов в российские банки «Сбербанк», «МТС Банк» и «Т-банк» на неопределенный срок. Среди них 13 финансовых организаций, сообщается на сайте 24.kg.

О приостановке переводов сообщили: «Бакай Банк», «Демир Банк», «Халык Банк», «Керемет Банк», «Банк Азии», «Оптима Банк», «Кыргызкоммерцбанк», MBANK, «ФинансКредитБанк», «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB).

В ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» и «Элдик Банк» невозможно перевести деньги в российские банки, но переводы доступны по паспортным данным через систему «Золотая корона». «Дос-Кредобанк» осуществляет переводы через систему «Юнистрим».

Переводы все еще доступны в «Айыл Банке», банке «Компаньон» и «Евразийском Сберегательном Банке» (ЕСБ).

В данный момент коммерческие банки принимают все необходимые меры для предотвращения последствий западных санкций на банковскую систему. На сегодня санкционном списке находятся 62 банка России.

Ранее китайские поставщики попросили вывозить товар в Россию через третьи страны. Логистика с КНР значительно осложнилась с июля этого года из-за давления Запада на китайскую экономику.