В КНР просят вывозить товар в РФ через третьи страны из-за проблем с логистикой

Китайские поставщики просят вывозить товар в Россию через третьи страны. Логистика с КНР значительно осложнилась с июля этого года, сообщает газета «Известия» .

Представитель «Опоры России» в Китае Илона Горшенева-Долунц отметила, что проблемы с логистикой особенно коснулись товаров из стоп-листов. По ее мнению, все это связано с постоянным давлением Запада на китайскую экономику.

Другой эксперт, занимающийся поставкой и оборудования в Китай, гендиректор компании Atvira Екатерина Кизевич подчеркнула, что некоторые организации всерьез опасаются так называемого «российского следа». Но это касается только тех компаний, которые не хотят или не могут адаптироваться к нынешним реалиям в торговле.

Организации, которые хотят сотрудничать с Россией, продолжают торговлю. Многие открыли новые маршруты поставок, но они еще «не обкатаны», поэтому необходимо время, чтобы не возникало проблем с их использованием.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов заявил, что в связи с ухудшением платежной ситуации между китайскими и российскими банками трансграничные расчеты по привычным фиатным валютам в ближайшем будущем будут существовать в очень ограниченном виде. Главной причиной является опасение вторичных санкций со стороны западных стран и США.