Эксперт: трансграничные расчеты РФ и КНР по фиатным валютам очень ограничатся

В связи с ухудшением платежной ситуации между китайскими и российскими банками трансграничные расчеты по привычным фиатным валютам в ближайшем будущем будут существовать в очень ограниченном виде, сообщил РИАМО специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Главной причиной является опасение вторичных санкций со стороны западных стран, и прежде всего США. При этом решение этой проблемы лежит на поверхности — это криптовалюты, считает эксперт.

По всему миру создаются свободные торговые зоны, открываются криптобиржи, где можно купить любую криптовалюту и заплатить ею за товар, говорит он.

«Конечно, еще существуют юридические тонкости и финансовые нюансы, однако за криптовалютой будущее, так как у нее нет единого эмиссионного центра, как у того же доллара США», — отмечает Вавилов.

Проблемы с расчетами между Россией и Китаем возникают из-за вторичных санкций США. Гендиректор компании «ИКТ менеджмент» Игорь Суздальцев ранее предположил, что их можно обойти, используя оншорные юани.