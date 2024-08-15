В России придумали способ, как торговать с Китаем в обход санкций

Проблемы с расчетами между Россией и Китаем возникают из-за вторичных санкций США. Гендиректор компании «ИКТ менеджмент» Игорь Суздальцев заявил, что их можно обойти, используя оншорные юани, сообщает «Лента.ру» .

По словам эксперта, Китай скептически относится к цифровым валютам, бартерам и криптовалютам, но испытывает огромный интерес к открытию рублевых счетов в банках России. Также заслуживает доверия схема открытия филиалов российских банков.

Большая часть проблем с трансграничными платежами связана с комплаенсом для офшорного юаня, который отправлен из РФ в КНР. Поэтому важно выводить рубль в китайскую юрисдикцию.

«Очень просто найти в Москве банки, в которых есть корсчета в юанях в китайских банках, и дать им поручение купить местный юань, а после им же рассчитаться», — объяснил Суздальцев изданию «Ведомости».

Можно ли решить проблему международных платежей российского бизнеса в нынешних условиях и чем это грозит экономике РФ, читайте в материале РИАМО.