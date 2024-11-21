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Комитет ГД по бюджету одобрил повышение налога на прибыль «Транснефти» до 40%

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, согласно которой до 40% увеличат ставку налога на прибыль для российской компании «Транснефть» с 2025 года, сообщает ТАСС .

Планируется, что 23% ставки налога будут направлять в федеральный бюджет, остальные 17% — в региональный.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, благодаря росту налоговой нагрузки на «Транснефть» в бюджет будут поступать 20-40 млрд рублей в год. Точный размер средств будет зависеть от прибыли компании.

Также Сазанов отметил, что рост ставки налога на прибыль для «Транснефти» обусловлен ее монопольным статусом.

Ранее «Транснефть» обратилась в суд Москвы с иском к американской IBM. Предприятие требует с зарубежного производителя аппаратного и программного обеспечения 83 млн рублей.