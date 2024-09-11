«Транснефть» обратилась в суд Москвы с иском к американской IBM
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В арбитражный суд Москвы 9 сентября поступило исковое заявление российской компании «Транснефть» к американской IBM, сообщает «Интерфакс».
Отечественное предприятие требует с зарубежного производителя и поставщика аппаратного и программного обеспечения 83 млн рублей. В качестве третьих лиц в деле выступают московские ООО «Маллит» и ООО «Монт».
Компания подала еще два иска: к американскому производителю сетевого оборудования Cisco Systems Inc и московской ООО «Сиско Солюшенз» на 193 тыс. руб. и 5,9 млн руб. соответственно.
Кроме того, «Транснефть» потребовала 12,8 млн рублей с ирландской Red Hat Ltd. и американской Red Hat, Inc. Компания обратилась в суд с иском к ним.
«Транснефть» — российская нефтепроводная компания. Она является оператором магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
IBM — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг.