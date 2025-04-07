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Команда Трампа отвергает опасения по рецессии, несмотря на «рыночную резню»

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт привело к падению акций в стране. Однако администрация американского лидера продолжает отвергать опасения по поводу происходящего, сообщает «Финам» со ссылкой на MarketWatch.

Ранее Трамп объявил о введении жестких тарифов против партнеров США. После этого акции в Соединенных Штатах рухнули.

Многие эксперты стали вести разговоры о рецессии. Однако администрация Трампа просит не волноваться — она считает выбранный республиканцем путь правильным, несмотря на «рыночную резню».

Вашингтон продолжит придерживаться данного курса. Также в Белом доме заявили, что около 50 стран хотят заключить тарифное соглашение.

Между тем тысячи американцев вышли на протесты против политики Трампа. Они устроили митинг в субботу днем напротив монумента Вашингтона.