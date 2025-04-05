Тысячи американцев вышли на протесты против политики Трампа
Тысячи американцев вышли на акции протеста против политики президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
Как пишет издание, в субботу днем напротив монумента Вашингтона тысячи людей собрались в знак протеста против того, что Трамп и его главный советник Илон Маск расформировывают федеральные агентства.
Президент США объявил о введении базовой пошлины в 10% на весь импорт в Штаты и о «взаимных» тарифах на импорт, доходящих почти до 50%, из нескольких десятков стран.
Базовые пошлины вступят в силу 5 апреля, «зеркальные» тарифы — 9 апреля, написано на сайте Белого дома. России нет ни в одном из списков, потому что введенные ранее санкции США уже исключают «значимую торговлю» с РФ, пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. И все-таки экономика России по-прежнему тесно связана с мировыми рынками и подвержена влиянию всех процессов, которые там происходят.