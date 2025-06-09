«Клуб 500»: блогер Портнягин получил обратно управление элитным активом

Известный блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин, который сейчас проходит обвиняемым по делу об отмывании денег, смог вернуть управление активом «Клуб 500»: это элитное объединение российских бизнесменов, сообщает Постньюс .

В сентябре 2024 году Портнягину пришлось передать формальное управление топ-менеджеру клуба Алене Клычниковой: к тому времени его уже обвинили в мошенничестве и неуплате налогов. Но 4 июня руководство клубом ему вернули.

Вместе с супругой Екатериной и партнером Алексеем Николаевым Портнягина обвиняют в нарушении закона по части 4, пункта «б» статьи 174.1 УК РФ. С 2018 по 2020 год они уклонялись от оплаты налогов на сумму более 124 миллионов рублей. 18 июня пройдет следующее заседание суда по этому делу.

По версии следствия, бизнесмен вел деятельность от имени супруги и Николаева. Они сэкономили на налогах свыше 116 миллионов рублей.