Дмитрий Портнягин признал вину в легализации денег

Предприниматель Дмитрий Портнягин полностью признал свою вину по обвинению в легализации денежных средств во время рассмотрения уголовного дела в Мещанском суде Москвы, сообщает ТАСС .

Жена бизнесмена вину по предъявленному обвинению признала только частично.

На суде допросили двоих свидетелей — бывший главный бухгалтер бизнес-клуба Сlub 500 и экс-директор банных комплексов Siberia.

По информации следствия, блогер в 2018–2021 годах руководил деятельностью по консультированию по вопросам бизнеса. Для минимизации суммы налогов он продолжил деятельность от имени супруги и друга.

Таким образом, обвиняемые с помощью упрощенной системы налогообложения смогли сэкономить на налогах свыше 116 млн рублей. Еще же они превысили допустимый лимит доходов. После этого соучастники легализовали более 63 млн рублей.

Также жена бизнесмена через посредников передала 300 тыс. рублей сотруднику префектуры СВАО за неисполнение им служебных обязанностей по сносу самовольной постройки.