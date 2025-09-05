Ключевая ставка пойдёт вниз быстрыми темпами — мнение эксперта

Есть все основания полагать, что на ближайшем заседании Совета директоров Банка России будет принято решение о смягчении денежно-кредитной политики. Об ожидании снижения ключевой ставки свидетельствует поведение участников фондового рынка, заявил РИАМО инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

Так, на вторичном рынке долговых бумаг наблюдается коррекция котировок. Первичный рынок облигаций демонстрирует уменьшение купонной доходности. В частности, выпуск ПАО «ЕвразХолдинг Финанс» 003Р-04, размещенный 27 августа, имеет купон 13,9% годовых на 2,5 года. Доходность выпуска ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 001P-19R, появившегося на рынке 2 сентября, ещё ниже — она составляет 13,3% годовых на 2,1 года.

«Высокий спрос на облигации, доходность которых существенно ниже текущего уровня ключевой ставки, показывает, что участники рынка ожидают резкого смягчения денежно-кредитной политики. Приемлемым вариантом для них видится даже фиксация доходности в 13-14% годовых при инвестиционном горизонте в два – два с половиной года. Если институциональные инвесторы считают целесообразным приобретение долговых бумаг на подобных условиях, значит, они полагают вероятным в краткосрочной перспективе снижение ключа до аналогичного уровня», — прокомментировал эксперт.

По его словам, на рынке сложилось понимание, что ключевая ставка пойдёт вниз достаточно быстрыми темпами. Этот процесс способен спровоцировать вторичную инфляцию, соответственно, держать деньги в виде кэша сейчас нецелесообразно, уверен Перелешин. Всё больше инвесторов смотрят в сторону покупки активов в реальном секторе.