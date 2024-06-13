Китайцы потеряли купленную российскую медь на 20 млн долларов

Китайский конгломерат Wuchan Zhongda Group, который занимается в том числе международной торговлей, начал расследование по факту пропажи двух тысяч тонн российской меди стоимостью около 20 млн долларов, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, конгломерат купил рафинированную медь у российской Региональной металлургической компании в конце 2023 года, товар должны были продать местному торговцу и доставить в Китай, но почему-то груз прибыл в Турцию, но вместо меди специалисты обнаружили дешевый гранит.

Wuchan Zhongda Group направил своих сотрудников в Россию, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, но по прибытии те «даже не смогли определить, где находится плавильный завод». Каким образом была заключена сделка о приобретении меди, не уточняется.

Международный рынок по торговле металлами часто попадает в скандалы из-за действий мошенников, которые научились подделывать квитанции, маркируемые голограммами и секретными кодами.

Ранее директор департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Андрей Точин заявил об увеличении закупок российского металла в Европе. Это может быть связано с тем, что европейские производители запасаются сырьем впрок.