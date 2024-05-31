Эксперт Точин объяснил рост закупок российского металла в Европе

Рост поставок металлов из России в Европу за последний год можно объяснить несколькими причинами, сообщил РИАМО директор департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Андрей Точин.

Страны Евросоюза нарастили импорт российских металлов до максимума с мая прошлого года. В марте поставки железа и стали из России увеличились в 1,7 раза – до 328 млн евро. Увеличение импорта российского алюминия составило 29% год к году, причем у Германии наблюдался пятикратный рост закупок, до 22,4 млн евро, у Испании — плюс 69%, а у Польши — плюс 21%.

«Во-первых, у российских поставщиков металлопродукции наблюдался спад производства, в результате которого они получили низкую базу для экспорта металлов. На фоне этой низкой базы Евросоюз мог, наоборот, увеличить закупки стали и железа», – предположил специалист.

Что касается увеличения закупок российского алюминия, то оно, по словам эксперта, может быть связано с тем, что европейский бизнес запасается металлом впрок, опасаясь введения новых санкций на импорт алюминия из РФ.

«Если постоянные поставщики прекращают сотрудничать с бизнесом, то их нужно быстро заменить на других. И, естественно, новые потенциальные поставщики воспользуются этой ситуацией и повысят экспортные цены. Этот фактор – неприятная проблема для бизнеса, которую нужно как-то решать. В Европе это прекрасно понимают, поэтому власти ЕС заранее объявляют о планируемых санкциях, чтобы дать возможность бизнесу подготовиться к ним и перестроиться на новых поставщиков. Они не препятствуют тому, что перед введением очередных ограничений европейские компании рекордно увеличивают поставки сырья или продукции из России», – пояснил Точин.