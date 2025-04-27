Китайские компании начали переносить производство в США из-за высоких пошлин

Китайские компании разработали стратегию, позволяющую минимизировать ущерб от торговой войны с Соединенными Штатами. В связи с введением высоких таможенных пошлин на импорт китайской продукции они приняли решение о переносе производства на территорию США, сообщает газета South China Morning Post .

Руководитель консалтинговой фирмы Чжу Нин сообщил, что за последние 4 месяца компания получила не менее 100 запросов на релокацию китайского бизнеса в США. Это значительно больше, чем в 2024 году, когда за весь год было около 100 обращений.

Китайские бизнесмены дорожат американским рынком. Владелец компании по производству подарков Райан Чжоу заявил, что на США приходится 95% его заказов. Глава компании по производству электронных компонентов Лео Ли отметил, что расходы при локализации в США увеличатся, но это меньше, чем 145%-е пошлины.

Кроме того, основатель консалтинговой фирмы Chem1 Е Инминь назвал «особенно логичным шагом» строительство заводов в США для китайских нефтехимических компаний. По его словам, даже 10% таможенная пошлина сильно влияет на бизнес.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщало, что Китай тайно отменил 125%-е пошлины на некоторые товары из Соединенных Штатов. При этом Пекин не будет официально объявлять об отмене пошлин.