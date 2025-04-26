Китай пошел на попятную перед США в вопросе пошлин

КНР негласно отменила 125% пошлину на ряд категорий товаров, которые импортируются из Соединенных Штатов. Такие меры касаются устройств для изготовления микросхем, полупроводников, авиационных деталей, промхимикатов, медпрепаратов и некоторых иных изделий, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Власти Китая опрашивают изготовителей на предмет того, в каких секторах невозможно найти альтернативу поставкам товаров из Соединенных Штатов, и где нужно обнулить пошлины. Такие меры предпринимают для защиты собственных государственных интересов, сообщили источники WSJ.

Они отметили, что официально Китай не будет объявлять об отмене пошлин. Меры предосторожности предпринимаются, чтобы не показывать уязвимость, а также оставить маневр на грядущих переговорах.

Ранее США объявили о введении сбора с судов китайского производства. Его будут взимать с октября 2025 года и начнут постепенно повышать в течение дальнейших трех лет.