США будут взимать плату с судов китайского производства

США вводят портовый сбор с судов китайского производства, который начнет взиматься с октября и будет постепенно повышаться в течение следующих трех лет, пишет ТАСС .

Так, с 14 октября Соединенные Штаты начнут взимать плату с судов, построенных в Китае и находящихся во владении китайских компаний, в размере 50 долларов за нетто-регистровую тонну (2,83 куб. м). Далее эта сумма будет повышаться на 30 долларов каждый год 17 апреля, к 2028 году она достигнет 140 долларов. В отношении судов, произведенных в КНР, но принадлежащих компаниям из других стран, пошлина будет взиматься за нетто-регистровую тонну или за контейнер, в зависимости от того, какая сумма окажется выше. Начальный размер сбора составит 18 долларов за нетто-регистровую тонну и будет увеличиваться на пять долларов в год, к апрелю 2028 года достигнув 33 доллара. Расчет за контейнер предполагает начальный сбор в размере 120 долларов за единицу с постепенным повышением до 250 долларов в 2028 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговые партнеры США «умирают от желания заключить сделку» и «целуют его задницу» из-за торговых пошлин, которые он ввел против импортных товаров. Республиканец также назвал возмездием свои 104-процентные тарифы для Китая, добавив, что теперь американцы ответят «обдиравшим» их китайцам, сообщает Mirror со ссылкой на выступление Трампа на донорском мероприятии Национального республиканского комитета Конгресса.

Президент также прокомментировал 104-процентные пошлины на товары из Китая, назвав их возмездием за годы, в которые КНР «обдирала нас направо и налево».

«Теперь наша очередь обдирать. <…> Китай теперь будет платить большую сумму в нашу казну. Это все налоги», — сказал Дональд Трамп.