Китай нарастил объем продаж яблок в Россию до максимума с 2019 года

Китай в январе–марте 2025 года продал России яблок на 12,4 млн долларов. Показатель оказался максимальным с 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

В РФ с января по март 2025 года продали яблок на 12,4 млн долларов, это в полтора раза больше, чем в 2024 году. Рынок РФ оказался седьмым по объему китайского экспорта. За год он увеличился на две позиции.

Лидером оказалась Индонезия — с января по март 2025 года она закупила у Китая яблок на 38 млн долларов.

Ранее сообщалось, что КНР увеличила экспорт мясной продукции в РФ практически в четыре раза. Страна вошла в тройку основных поставщиков ресурса для РФ.