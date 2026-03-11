«Кирпичики» 2000-х возвращаются: почему зумеры и миллениалы скупают MP3-плееры

Количество запросов на классические MP3-плееры начало расти в начале 2026 года и продолжается в первой половине марта. Интерес охватывает как легендарные «кирпичики» 2000-х годов, так и современные Hi-Fi устройства. Тренд на рост интереса россиян к MP3-плеерам подтвердил РИАМО сооснователь платформы выгодных покупок Pikadil.ru, эксперт в области e-com, ценообразования и поведенческой экономики Павел Уфимцев.

По данным Pikadil.ru, около 80% спроса приходится на вторичный рынок и ресейл-площадки вроде «Авито». Средний чек там держится в районе 3-6 тысяч рублей, отметил он.

Кто покупает MP3 и зачем

«Основная аудитория — молодежь и пользователи в возрасте от 20 до 35 лет, то есть зумеры и миллениалы. В обсуждениях на Pikadil.ru люди делятся разными мотивами: для части покупателей это удобная альтернатива смартфонам, перегруженным рекламой, подписками и ограничениями», — говорит эксперт.

Других привлекает возможность слушать музыку без интернета и не бояться, что любимые треки исчезнут из стриминговых сервисов. Немалую роль играет и тренд на ностальгию по первому десятилетию 2000-х годов, когда компактные плееры были не только главным способом слушать музыку, но и элементом стиля. Этот тренд наметился в конце 2025 года и сегодня заметно влияет на потребительское поведение, констатирует Уфимцев.

Еще одна причина — усталость от стримингов. Люди жалуются на то, что плейлисты редеют из-за проблем с авторскими правами, а в любимых песнях появляются «запиканные» слова. Локальное хранение музыки на отдельном устройстве возвращает контроль над своим плейлистом, подчеркивает эксперт в области e-com.

Новинки MP3 тоже в спросе

Параллельно со вторичкой растет интерес к новым устройствам. Покупатели присматриваются к брендам вроде Cowon, FiiO, а также к недорогим плеерам малоизвестных китайских марок. Цены здесь выше — от 10 до 30 тысяч рублей. Но покупатели готовы платить за гарантию качества, поддержку lossless-форматов и современные функции, отмечает Уфимцев.

С точки зрения характеристик, покупатели чаще всего ищут модели со встроенной памятью 8-16 Гб, с возможностью расширения через карту microSD, поддержкой Bluetooth для беспроводных наушников и автономностью от 10 до 30 часов. Многие выбирают устройства с небольшим дисплеем, FM-радио или диктофоном — такие функции встречаются даже в бюджетных моделях.

Что с ценами на MP3-плееры в 2026 году

На вторичном рынке цены остались на уровне прошлого года, говорит эксперт. Легендарные iPod Classic или старые модели Sony можно найти в пределах 5-8 тысяч рублей. Новые же устройства немного подорожали из-за курсов валют и сложностей с логистикой.

«При этом покупатели все чаще ищут выгодные предложения: например, популярный формат покупки — комплекты, где плеер продается вместе с наушниками или картой памяти. Это позволяет немного сэкономить и не собирать весь сет по-отдельности», — объясняет Уфимцев.