Кирилл Дмитриев опубликовал «черного лебедя» после падения KOSPI

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев разместил в X гифку с «черным лебедем» на фоне падения южнокорейского индекса KOSPI более чем на 12% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает «Царьград» .

Публикация появилась на фоне резкого снижения основного индекса южнокорейской биржи KOSPI.

Индекс, в который входят акции Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. и Hyundai Motor Co., потерял более 12%. Падение произошло из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста напряженности на мировых рынках.

Понятие «черного лебедя» связано с теорией экономиста Насима Талеба. Она описывает редкие и труднопрогнозируемые события, которые оказывают значительное влияние на финансовые рынки и могут приводить к масштабным последствиям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.