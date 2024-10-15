Kept: Россия втрое увеличит производство СПГ даже на фоне санкций
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Планы РФ на увеличение в 3 раза производства СПГ и захвата 25% мирового рынка этого ресурса могут сбыться даже на фоне действия западных финансовых ограничений, но на это потребуется больше времени, чем нужно было раньше. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд» со ссылкой на аналитиков компании Kept.
Россия займет 20-25% мирового рынка СПГ после 2035 года. Этого результата Москве удастся добиться, несмотря на международные финансовые ограничения.
При этом Россия планировала захватить 20% мирового рынка СПГ раньше — в 2030 году. Государство хотело увеличить производство с 33 млн тонн в 2023-м до 100 млн тонн в 2030-м.
Планировалось, что первым в этом поможет проект «Арктик СПГ-2». Он должен был увеличить производство сначала на 6,6 млн тонн, а после запуска еще двух очередей — суммарно на 19,8 млн тонн.
Однако США наложили на проект санкции, поэтому сжиженный природный газ другие страны не покупали. Аналогичные финансовые ограничения были наложены на все СПГ-проекты России.
Несмотря на это, аналитики Kept считают, что РФ все равно захватит 20-25% мирового рынка. Просто сроки сдвинуться на 5 лет «вправо» — на 2035 год.
Ранее сообщалось, что в будущем России придется конкурировать за долю на рынке СПГ с США и государствами Ближнего Востока. К этому РФ пока не готова.