Kept: Россия втрое увеличит производство СПГ даже на фоне санкций

Планы РФ на увеличение в 3 раза производства СПГ и захвата 25% мирового рынка этого ресурса могут сбыться даже на фоне действия западных финансовых ограничений, но на это потребуется больше времени, чем нужно было раньше. Об этом сообщает деловая газета « Взгляд » со ссылкой на аналитиков компании Kept.

Россия займет 20-25% мирового рынка СПГ после 2035 года. Этого результата Москве удастся добиться, несмотря на международные финансовые ограничения.

При этом Россия планировала захватить 20% мирового рынка СПГ раньше — в 2030 году. Государство хотело увеличить производство с 33 млн тонн в 2023-м до 100 млн тонн в 2030-м.

Планировалось, что первым в этом поможет проект «Арктик СПГ-2». Он должен был увеличить производство сначала на 6,6 млн тонн, а после запуска еще двух очередей — суммарно на 19,8 млн тонн.

Однако США наложили на проект санкции, поэтому сжиженный природный газ другие страны не покупали. Аналогичные финансовые ограничения были наложены на все СПГ-проекты России.

Несмотря на это, аналитики Kept считают, что РФ все равно захватит 20-25% мирового рынка. Просто сроки сдвинуться на 5 лет «вправо» — на 2035 год.

Ранее сообщалось, что в будущем России придется конкурировать за долю на рынке СПГ с США и государствами Ближнего Востока. К этому РФ пока не готова.