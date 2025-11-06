Каждый двадцатый россиянин пожертвовал бы зарплатой ради четырехдневки

Каждый пятый россиянин уже задумывается о сокращении рабочей недели, а один из двадцати готов пожертвовать частью дохода ради дополнительного выходного, сообщили РИАМО эксперты многофункционального делового комплекса Rublevo Business Park.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек. Большинство (71,2%) одобряют четырехдневную занятость, но только при сохранении заработной платы. Еще 5,8% респондентов согласны даже на частичное снижение дохода ради дополнительного выходного. При этом 23,1% относятся к идее негативно, предпочитая гибкий график или удаленную работу.

Коммерческий директор многофункционального делового комплекса Rublevo Business Park Никита Константинов считает, что результаты опроса сигнализируют работодателям о смене трудовых приоритетов в пользу баланса между работой и личной жизнью.

«Поскольку примерно каждый двадцатый россиянин уже готов выбрать время вместо денег, это напрямую влияет на рынок офисной недвижимости. Классическая пятидневка с 9 до 18 часов в статичном офисе перестает быть единственной моделью. Как следствие компании, которые в ближайшем будущем хотят привлекать и удерживать сотрудников, должны уже сегодня задумываться о гибридных форматах работы и гибких арендных решениях», — сказал Константинов.

По его мнению, четырехдневная неделя скоро станет таким же конкурентным преимуществом работодателя, как ДМС или система премирования.

Рост популярности четырехдневки также связан с изменением отношения к рабочему времени: около трети опрошенных отметили, что минимум пару раз в месяц участвуют в совещаниях, которые можно заменить звонком. Около половины респондентов считают, что могли бы легко сэкономить рабочее время, если бы им не пришлось впустую «отсиживать» часы в офисе.

