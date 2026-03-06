Казахстан запретил импорт куриных яиц из стран ЕАЭС

Министерство сельского хозяйства Казахстана объявило о введении временного запрета на импорт куриных яиц, который продлится шесть месяцев. Ограничение распространяется и на страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

В апреле прошлого года казахстанский кабмин ввел временный запрет на импорт куриных яиц сроком на полгода. Эта мера была направлена на поддержку местных производителей и развитие внутреннего рынка. В декабре срок запрета был продлен еще на месяц.

Казахстанские предприятия по производству яиц покрывают внутренний спрос на 98%. В 2025 году объем их продукции увеличился на 2,5%. В республике функционирует 70 птицефабрик, 34 из которых ориентированы на выпуск яиц.

Ранее стало известно, что Росаккредитация приостановила действие сертификатов трех органов ЕАЭС в России. Решение связано с необходимостью защиты добросовестного бизнеса и потребителей на территории страны.

