Казахстан займется компенсацией перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+

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Министерство энергетики Казахстана в этом и следующем годах сделает все возможное для компенсации перепроизводства нефти в 2024 году. Такой шаг будет предпринят в рамках договоренностей с ОПЕК+, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства страны.

Вчера произошло 58-е заседание министерского комитета ОПЕК+. Во время него власти Казахстана подтвердили, что придерживаются договоренностей организации стран-экспортеров нефти.

«Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год», — отметили в Минэнерго республики.

Ранее нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевела. Стоимость опустилась ниже 77 долларов за баррель.