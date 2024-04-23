Картельный сговор на миллиарды рублей выявили в реализации двух нацпроектов

сегодня в 16:59

ФАС обнаружила признаки картельного сговора при реализации двух нацпроектов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора при исполнении национальных проектов «Образование» и «Демография». Антимонопольщики считают, что в пяти аукционах присутствуют нарушения на 2,8 миллиарда рублей, сообщает «Царьград» .

В ФАС заявили, что подозрения касаются картельного сговора, который преследовал цели поддержания цен в рамках аукционов. Нарушения зафиксировали на торгах в Москве, Приморье и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Признаки сговора обнаружены на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий.

Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если вину фигурантов докажут, то на хозяйствующие субъекты наложат оборотные штрафы.