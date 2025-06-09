Каким будет курс юаня к рублю на этой неделе — прогноз финансиста

Юань, как и вся китайская экономика, во многом продолжает зависеть от дальнейшего развития событий в торговой войне КНР и США. При этом сигналом к аккуратному уменьшению экономической напряженности между двумя странами может послужить продление США в первых числах июня паузы по пошлинам на ряд товаров из Китая до конца августа, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Также в фокусе — активное обсуждение вероятности налаживания диалога между КНР и США после недавнего телефонного разговора двух лидеров этих стран Си Цзиньпина и Дональда Трампа, отмечает он. При этом в случае деэскалации конфликта, нефтяные цены могут показать рост, а вместе с тем стать фактором поддержки курса рубля в паре с юанем.

Между тем на снижение ключевой ставки ЦБ российский рубль в моменте отреагировал укреплением к юаню на Московской бирже, говорит Тимошенко.

«Несмотря на снижение ставки, регулятор дал сигнал на то, что в дальнейшем продолжит придерживаться тренда на жесткую ДКП, которая, как известно, является фактором поддержки курса национальной валюты. При этом не стоит забывать, что основополагающим остается экспортно-импортный баланс, который в конечном итоге и будет определяющим для курса рубля», — прокомментировал финансист.

Торговый диапазон юаня в короткую предпраздничную неделю составит 10,85-11,15 рубля, спрогнозировал Тимошенко.