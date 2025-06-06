Каким будет курс доллара и юаня к рублю на конца лета — прогноз аналитика

Падение курса иностранных валют в начале лета достигло максимума с мая 2023 года. Однако ставка ЦБ снизилась, вскоре и притоки валюты от экспортеров сократятся, а импорт возрастет, что окажет влияние на курс рубля, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Крепкий рубль на начало лета многих застал врасплох: +25% у тех, кто ставил на рост рубля и такой же процент, но уже убытка у тех, кто играл против нацвалюты», — говорит эксперт.

По его словам, за счет укрепления рубля удалось сбить девальвационные настроения и инфляционные ожидания.

Сейчас факторы курса рубля могут сыграть от обратного и перестать поддерживать нацвалюту, предупредил Зельцер.

«Ставка ЦБ снижается, вскоре и притоки валюты от экспортеров сократятся, а импорт возрастет. Тем самым до конца лет есть веские основания ждать возврат курса доллара в область 85–90, а юаня — в район 11,5–12, к концу августа курсы видятся на верхних границах прогнозных диапазонов». — отметил эксперт.