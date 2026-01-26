Какие инвестиции интересны россиянам сейчас: три главных направления

В условиях изменившегося рынка россияне активно перераспределяют капиталы. В инвестиционных предпочтениях российских инвесторов в последние годы отчетливо сформировалось несколько ключевых трендов, обусловленных как внутренней регуляторной средой, так и глобальными экономическими сдвигами, сообщил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Он выделил три ключевых тренда в инвестиционных предпочтениях россиян. Первый и наиболее яркий тренд — это значительно выросший интерес к золоту: как к физическому, так и к биржевому. Помимо влияния общемирового тренда, на российском рынке с 2022 года создавались условия, повышающие привлекательность инвестиций в драгоценный металл.

К ним можно отнести, во-первых, отмену налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке золотых слитков, которая произошла в 2022 году. Во-вторых, с 2023 года возможность реализовывать их напрямую, а не через банки, получили аффинажные заводы. В-третьих, в ноябре 2025 года от уплаты НДС освободили держателей вкладов в драгметаллах, что создает новые условия для развития этого сегмента. Кроме того, с 2022 года спектр доступных для россиян инструментов в долларах и евро сузился, что подстегнуло рост спроса на золото в целом как на квазивалютный актив. Рост драгоценного металла в стоимости и то, что Банк России по результатам 2024 года назвал его самым высокодоходным инструментом на российском рынке, только подогрело этот интерес, заявил Спинка.

Второе значимое направление — появление и развитие нового класса активов: так называемых замещающих облигаций, номинированных в иностранной валюте, но с выплатами в рублях. На фоне нестабильной динамики российской валюты, ее девальвации, этот класс активов развивался, отметил эксперт. Интерес к ним опять же подстегнуло сужение числа доступных валютных инструментов, а также отсутствие инфраструктурных рисков, поскольку обращаются они полностью в российском контуре.

«Отдельно стоит отметить, что в последние годы расширилось число облигационных выпусков, номинированных в китайской валюте. Более того, в декабре 2025 года состоялось дебютное размещение юаневых ОФЗ. Этот класс активов тоже находит своего покупателя, к нему растет интерес как со стороны эмитентов, особенно крупных, так и со стороны инвесторов», — сказал Спинка.

Третий тренд напрямую связан с длительным периодом высокой ключевой ставки, которая уже более года не опускается ниже 16%. В этих условиях инвесторы оценили преимущества фондов ликвидности, таких как «ВИМ — Ликвидность» (LQDT), которые предлагают рыночную доходность при возможности быстрого вывода средств без потери процентов, объяснил Спинка.

Еще одним следствием дорогих денег стал всплеск спроса на облигации с плавающей ставкой (флоатеры) во второй половине 2024 года. Однако, как отметил эксперт, по мере смягчения денежно-кредитной политики актуальность и востребованность этих инструментов будет закономерно снижаться, сейчас они уже стали не столь актуальны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.