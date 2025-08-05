Учитывайте свое отношение к рискам: как сохранить и приумножить сбережения

При выборе того или иного способа сохранить и приумножить сбережения нужно исходить из своих целей, сроков и отношения к риску. Лучше всего распределить средства по разным инструментам, включая вклады, накопительные счета и фондовый рынок, сообщила РИАМО экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Часть накоплений можно положить на вклад или накопительный счет. Это более ликвидные деньги, которые при необходимости оперативно изымаются на непредвиденные траты. Другую часть сбережений можно и нужно инвестировать, считает эксперт. Инвестиции — это вложение денег в инструменты фондового рынка, которые растут и приносят пассивный доход.

«Вкладывая деньги в инвестиции, мы опережаем инфляцию и достигаем крупных финансовых целей быстрее, чем если бы держали наличные в сейфе, дома под подушкой или на накопительном счете под небольшой процент», — отметила экономист.

Доступ к инструментам фондового рынка (акциям, облигациям, паевым фондам) можно получить, имея всего 1 тыс. рублей.

«Сумму, которую вы будете отправлять в инвестиции, можно разделить так: 30% вложить в акции, 60% — в облигации, а 10% — в золото или валюту. Однако нужно отталкиваться от своего отношения к рискам. Если мы тревожимся за возможные убытки в акциях, то хоть до 80% можно направлять в облигации — более стабильный, более предсказуемый и надежный инструмент. В большинстве случаев по ним предусмотрена фиксированная, гарантированная доходность», — заявила Гогаладзе.

Если же накопленный капитал составляет существенную сумму, можно вложиться еще и в недвижимость, где обычно большой порог входа, добавила эксперт.