Как изменение тарифов ЖКХ влияет на рынок недвижимости и аренды в России

Брокер Манукян: тарифы ЖКХ могут повысить цены на аренду на 5–10% к концу года

Цены на жилищно-коммунальные услуги выросли в среднем на 10–12%, в зависимости от региона и поставщика. Это плановая индексация, но на фоне высокой инфляции, дорогих кредитов и подорожавших стройматериалов эффект от нее может быть более ощутимым для рынка недвижимости, чем в прошлые годы, сообщила РИАМО брокер по недвижимости Ольга Манукян.

Эксплуатационные расходы на жилье вырастут

Для собственников квартир, особенно тех, кто сдает недвижимость в аренду, рост означает увеличение издержек. Если раньше содержание квартиры обходилось в условные 6–7 тысяч рублей в месяц, то теперь это будет 8–9 тысяч рублей. В перспективе получается заметная прибавка, констатирует эксперт.

«Чаще всего коммуналку оплачивают арендаторы, так что доход собственника в чистом виде может и не пострадать. Но в любом случае счет за комфорт становится выше, и это показательно», — подчеркивает эксперт.

Аренда может подорожать

Арендодатели, которые включают в стоимость аренды и коммунальные расходы, будут вынуждены подстраиваться под правила игры и менять подход.

В итоге стоимость аренды может вырасти на 5–10% уже к концу года, особенно в сегменте стандартного и эконом-жилья, полагает Манукян.

Энергоэффективность

Все большее значение начинают получать дома с индивидуальными приборами учета тепла и воды, с современными системами управления и возможностью гибко контролировать расходы.

«Сейчас люди смотрят уже не только на цену за квадратный метр, но и на то, сколько в итоге придется платить ежемесячно. Причем особенно важно, сколько из этой суммы уходит управляющей компании», — отмечает брокер по недвижимости.

Старый фонд сдает позиции

Панельные и кирпичные дома без регулировки отопления, с изношенными коммуникациями и плохой вентиляцией, уже не так привлекательны. Это логично: содержать их все дороже, ликвидность падает. Такие квартиры покупатели начинают обходить стороной, особенно молодое поколение.

Как не переплачивать за ЖКХ?

Эксперт дала несколько советов, как можно если не снизить, то хотя бы не переплачивать за стоимость услуг ЖКХ:

установить счетчики и передавать показания вовремя — это самый простой способ платить за реальные потребления, а не за «среднюю температуру по больнице» и средние цифры.

проверить, за что конкретно платит потребитель. Возможно, отключить кабельное ТВ или что-то аналогичное, что давно не используется.

утеплить окна, поставить регуляторы на радиаторы, заменить лампы на LED и отключать лишние приборы. Кажется, что это мелочь, но на деле минус 1000–2000 рублей в месяц, говорит Манукян.

«Повышение тарифов — это не просто +200 рублей к платежке, это сигнал, что жилье дорожает в обслуживании. И если раньше внимание было сосредоточено на «цене за метр», то теперь на том, сколько стоит жизнь в этих метрах. Следовательно стоимость владения выходит на первый план, и инвестировать сегодня стоит в новые проекты с энергоэффективными решениями», — резюмирует брокер по недвижимости.