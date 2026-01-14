Как не утонуть в подписках и мелких платежах: личный бюджет глазами аналитика

В эпоху стримингов, маркетплейсов и онлайн-сервисов деньги все чаще уходят не крупными расходами, а десятками незаметных списаний. Как не утонуть в подписках и мелких платежах, РИАМО сообщил лидер аналитики в компании «Лоция» Александр Васильченко.

Коварство мелких платежей

По словам Александра Васильченко, главная проблема не в самой подписке на кино или музыку, а в том, что таких платежей становится слишком много и они «расползаются» по разным картам и сервисам.

«Мозг устроен так, что нам психологически проще принять расход в 199 рублей 10 раз, чем один платеж в две тысячи. Хотя математика одинаковая. Именно этим пользуются многие сервисы, дробя цену и пряча ее в формате подписки», — объяснил аналитик.

Опасность в том, что человек перестает воспринимать эти траты как реальные деньги. Подписка продлевается автоматически, пуш от банка не читается, а спустя полгода на вопрос «куда все ушло?» не удается ответить даже самому себе.

Для того, чтобы не растерять бюджет эксперт посоветовал следовать четким и несложным правилам.

Шаг 1. Сделать «рентген» всех подписок

Александр Васильченко рекомендовал один раз устроить личным финансам полную ревизию. Это не так сложно, как кажется.

Зайти во все банковские приложения и выписки за последние два-три месяца:

выписать регулярные списания: раз в месяц, раз в год, раз в неделю.

проанализировать и сгруппировать траты по разделам.

проверить раздел «Подписки и автоплатежи» в банках, магазинах приложений, на маркетплейсах, в сервисах такси и доставки.

«Рекомендую завести простую таблицу или заметку в телефоне: сервис, сумма, периодичность, с какой карты списывается. Уже на этом шаге у многих людей открываются глаза. Они обнаруживают по 10–15 подписок, о части которых даже не помнили», — заверил Васильченко.

Дальше следует честно ответить себе на три вопроса по каждой позиции: «Пользуюсь ли я этим регулярно? Могу ли прожить без этого месяц? Есть ли более дешевый аналог?» И все, что не прошло проверку, — смело отменять.

Шаг 2. Разнести мелкие платежи по категориям

Мелкие платежи — это не только подписки. Это кофе навынос, доставка еды, платные стикеры в мессенджерах, донаты в играх, платные расширения в сервисах. Аналитик посоветовал не ограничиваться списком подписок, а хотя бы месяц вести учет всех трат, которые меньше, например, 500 рублей.

«Когда человек видит, что за месяц он отдал на спонтанную доставку и перекусы сумму, равную недельной продуктовой корзине, мотивация пересмотреть привычки появляется сама собой», — считает эксперт.

Удобнее всего делать это прямо в банковском приложении, используя категории расходов. Если приложению не удается автоматически подписать трату, лучше один раз сделать это вручную, а дальше аналитика станет намного понятнее.

Шаг 3. Один счет для регулярных расходов

Одна из типичных ошибок — когда подписки и автоплатежи закреплены за разными картами иногда даже разных банков. В итоге человек не контролирует остаток, пропускает списания и получает штрафы или блокировки сервиса. В этом случае, по мнению специалиста, решение простое. Нужно выбрать одну «техническую» карту или счет и привязать к нему все регулярные платежи.

Туда же можно каждый месяц переводить фиксированную сумму — например, 5–10 процентов дохода специально на подписки и бытовые сервисы. Это позволяет видеть общую сумму таких расходов, не залезать под них в кредитный лимит, в любой момент обнулить, если траты вышли из-под контроля.

Шаг 4. Выключить автопродление

По мнению собеседника издания, золотое правило для всех платных сервисов звучит так: подписки — только с осознанным продлением. Если сервис это позволяет, лучше сразу отключить автопродление и оплачивать новый период вручную. Да, это чуть менее удобно, но гораздо безопаснее для бюджета. То же самое касается пробных периодов. Если активирован бесплатный месяц, имеет смысл тут же поставить напоминание в телефоне за день до даты списания.

Шаг 5. Проверять навязанные опции

Часто пользователь подключает расширенный пакет ради одной опции, а потом годами платит за набор услуг, которыми не пользуется: консьерж-сервис, платные уведомления, увеличенный кешбэк на категорию, по которой трат почти нет.

Некоторые сервисы и подписки навязчиво продаются человеку. С помощью рекомендательной аналитики системы и сервисы на основе текущих предпочтений пользователя предлагают подписаться под различными предлогами.

Поэтому раз в полгода полезно пересмотреть тарифы мобильной связи и интернета, проверить банковские пакеты услуг, отключить все, что невостребовано.

Аналитический подход

Александр Васильченко подчеркнул, что подход к личному бюджету мало чем отличается от анализа данных в крупной компании.

«В аналитике мы всегда отвечаем на три вопроса: что происходит, почему это происходит и что с этим делать. С личными финансами та же логика. Сначала мы собираем данные, потом ищем закономерности, а затем формулируем конкретные действия. Например, что отключить, что ограничить, куда, наоборот, добавить денег», — объяснил он.

Его опыт в цифровых проектах и выполнения критически важной роли помогает смотреть на данную проблему не только с бытовой, но и с технологической точки зрения: многие проблемы связаны не со слабой волей, а с тем, как устроены сами сервисы, — максимально удобно для покупки и минимально прозрачно для отказа.

Главное правило

В финале эксперт предложил простое тестовое правило: если подписка помогает экономить время, деньги или здоровье и ей реально пользуются, то она, скорее всего, нужна. Если же это сервис, про который вспоминают только при виде сообщения о списании, то с подпиской надо распрощаться.

«Подписки и мелкие платежи сами по себе не зло. Они становятся проблемой, когда мы перестаем их замечать. Как только вы возвращаете себе контроль и видимость, личный бюджет становится управляемым», — резюмировал Александр Васильченко.

